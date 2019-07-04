رئيس, مجلس, محلي, كفرمندا:يتضح, من, رد, النيابة, العامة, لمحكمة, العدل, العليا, هشاشة, الاتهامات, وتنبئ, بانتصار, للحق,

جاء في بيان رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول رد النيابة العامة للمحكمة العليا بخصوص انتخابات كفر مندا:الحمدلله رب العالمين المعز المذل حمدا كثيرا مباركا ملئ السموات والأرض وما بينهما .أهالي كفر مندا الأحرار الأعزاء يتضح اليوم من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق .

في هذه الأوقات بالذات مع من الله ورحمته وفرجه أنشاد الجميع بضبط النفس واختصار مظاهر الفرح حيث لا تزعج أو تستفز اي أحدا من أبناء بلدنا الكرام .وأناشد جميع القوى السياسية بفتح صفحه جديده بيضاء تتضمن تعاون ومشاركة حقيقية متمثلة بائتلاف شامل يخدم كفر مندا وأهلها قاطبة .أهل بلدي الكرام أحبكم أحبكم وأشكركم جميعا على دعمكم وثقتكم ومحبتكم .أخوكم المحب