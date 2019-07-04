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العودة Come Back



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باللغة الانجليزية يطلقون على عودة موضوع ما Come Back حيث يكون بمثابة إعلان لإعادة أمل لم يتحقق في السابق أو تحقق ليس كما يجب أو تكلل بالنجاح وها هو مرة أخرى يبحث عن النجاح.موضوع العودة  أو Come Back Come Back هو فرصة عودة الانتخابات.. مرة أخرى في قائمة واحدة تحدث المعجزة وتحصد مقاعد كثيرة ليكون لها تأثيراً في الكنيست..واليوم لم تتعظ هذه الأحزاب من الانتخابات السابقة.. بل أعلنت الحرب على طواحين الهواء..يا جماعة والله كفى التمسك بلعبة الكراسي..كفى التمسك بالمصالح الشخصية.. ستهتز الكراسي تحتكم إ ذا ما اختلفتم, والسؤال ما الفرق بين قائمة وأخرى؟ كلهم يعملون لأجل المواطن..  الذي بيده أن يختاركم.. ويرفع من يشاء ويسقط من يشاء فلا تجعلوه يصدر الحكم باتهامكم مرة أخرى جدول المواضيع والمسؤوليات كبيرة أمامكم وقد أعادت الانتخابات مسؤوليتكم للتقدم في مصالح هذه الأقلية.جواب قصير وقاطع بقدر ما يصبح تمثيلنا أكبر في اتحادكم بقدر ما يصبح أقل في عدم اتحادكم..لا أحد منا سيكون مسؤولاً ولا طرفاً على خلافاتكم لأننا سندير ظهورنا لكم في يوم الحسم.المواطن هو من ينتخب وليست انتم.. أفهموها..لماذا الاختلاف.. لمصلحة الناخب مثلاً؟ لا تعملوا على إضعاف قوتنا  مرة أخرى..المواطنون ابعد ما أن يكونوا قطيع خراف عند أي راعي.. هو من ينتخب وهو من يذهب لصناديق الانتخابات.لم يعد عصر الشنط.. يفرقنا.. ولا كلاب تنبح.نحن في عصر المسؤولية المشتركة لننهض كأفراد وجماعات وأحزاب وإلا فلن يكون لنا نهوض, كرامتنا في وحدتنا إن لم نحققها في هذه الانتخابات فلا سبب للدولة أن تحترمنا ولا سبب أن يشفقوا علينا أبداً.فرصة هيبتنا وإبعاد اليمين الفاشي عنا هي بمشتركة واحدة ولا غير ذلك..*    *    *بدها شوية توضيح...* ترامپ يصف محمد بن سلمان بـ"صديقي" صديقه أو صديق امواله!!؟؟

* خلف الاتهامات المتبادلة بين أمريكا وإيران يبدو أن ترامپ يخشى المواجهة العسكرية ويبقيها مواجهة كلامية.
* في المظاهرة الاجتماعية بعد مقتل شاباً اثيوبياً على يد شرطي, وصف مسؤولون في الحكومة المظاهرة بأنها فوضى. والسؤال هل هي فوضى أم خلل في الديمقراطية.  
ڤيدا مشعور




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العودة, Come, Back,

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