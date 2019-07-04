أياكس, يرفض, عرض, يوفنتوس, لدي, ليخت,

لم يرق العرض الأول الذي قدمه يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مقابل 65 مليون يورو ثابتة ومتغيرة، لمستوى تطلعات إدارة ناديه أياكس أمستردام، الذي يطالب بعشرة ملايين إضافية، حسبما نشرت اليوم الخميس صحيفة (ألجيمين داجبلاد) المحلية.

ويؤدي الفشل في التوصل لاتفاق حاليا، بخصوص قلب الدفاع صاحب الـ19 عاما، وقائد أياكس، إلى انضمامه الاثنين المقبل لمران الفريق، الذي سيستعد لخوض الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.وأضافت ثاني أكثر الصحف قراءة في هولندا "مسؤولو أياكس يتناقشون حول رحيل دي ليخت منذ وقت، لكنهم حددوا سعرا لبيعه، أعلى بشكل واضح من العرض الذي تقدم به يوفنتوس".وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع يبدو أنه "يفضل يوفنتوس"، لكن عرض الإيطاليين "أقل بكثير من ذلك الذي قدمه كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة"، رغم أن النادي الكتالوني "يبدو أنه انسحب من سباق التنافس عليه".