استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة

تشير بيانات اقتصادية رسمية الى استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وذكرت وزارة المالية ان العجز بلغ الشهر الماضي ثلاثة وتسعة اعشار بالمائة من الناتج القومي الخام مما يشكل تجاوزا بثلاثة عشر مليار شيكل عن الهدف الذي وضعته الدولة. وخلال الأشهر الستة الماضية وصلت النفقات الحكومية مائة وأربعة وتسعين مليار شيكل مما يزيد بسبعة عشر مليار شيكل عن الفترة ذاتها من العامة الماضي. كما طرأ تراجع على إيرادات الدولة من الضرائب لتبلغ الشهر الفائت ثلاثة وعشرين مليار شيكل.