الناصرة, تحتضن, المؤتمر, السنوي, لجمعية, اطباء, الاسنان, العرب,

بحيث تخلل المؤتمر كلمات لعديد من الاطباء وهم د. امين بخاري و د. زمريا ابو راس و د. اوهيد شارون ود. اليلس عبساوي ود. محمود مصري ود. سبطروس فلاكنوس.بحيث تخلل المؤتمر محاضرات علميه حول موضوع ترميم الفم مع حلقات نقاش من قبل الاطباء المشاركين بهذا المؤتمر

نظم صباح اليوم الخميس بفندق جولدن كراون في مدينة الناصرة المؤتمر العلمي السنوي لجمعيه أطباء الأسنان العرب تحت عنوان " ترميم الفم" وذلمك بحضور مئات الاطباء العرب في البلاد بالاضافه الى تنظين معرض كبير للمعدات والمواد الطبيه.

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