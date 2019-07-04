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الناصرة تحتضن المؤتمر السنوي لجمعية اطباء الاسنان العرب



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نظم صباح اليوم الخميس بفندق جولدن كراون في مدينة الناصرة المؤتمر العلمي السنوي لجمعيه أطباء الأسنان العرب  تحت عنوان " ترميم الفم" وذلمك بحضور مئات الاطباء  العرب في البلاد بالاضافه الى تنظين معرض كبير للمعدات والمواد الطبيه.


بحيث تخلل المؤتمر كلمات لعديد من الاطباء وهم د. امين بخاري و د. زمريا ابو راس و د. اوهيد شارون ود. اليلس عبساوي ود. محمود مصري ود. سبطروس فلاكنوس. 

بحيث تخلل المؤتمر محاضرات علميه حول موضوع ترميم الفم مع حلقات نقاش من قبل الاطباء المشاركين بهذا المؤتمر




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