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حريق كبير قرب المنازل في حي الشيكون بام الفحم



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افاد مراسلنا  ان حريق كبير قد نشب قرب البيوت بمنطقة الشيكون بام الفحم , هذا تعمل قوات الاطفاء على اخماد الحريق قبل ان يمتد الى البيوت .

هذا وطوقت الشرطة المنطقه وطالبت الاهالي باغلاق النوافذ والابواب.




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