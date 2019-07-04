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شبّان يقومون بإضرام نيران بمنطقة وعرية في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:

خلال عمل رجال الاطفاء والانقاذ، امس الأربعاء، على اخماد الحرائق في نقاط مختلفة بمنطقة الناصرة وانتقالهم من مكان لمكان لتأدية واجبهم وتقديم الخدمة للمواطنين ولحماية الأرواح والممتلكات والبيئة، لاحظوا بمجموعة شبان يقومون باضرام النيران في منطقة وعرية في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة، حيث تمّ توثيقهم وهم يقومون بفعلتهم.

الجدير ذكره أنّ رجال الاطفاء من محطة الناصرة يقومون بجولات تفقدية ويزورون مناطق عدة في الناصرة وضواحيها، وخصوصا منطقة حي كرم الصاحب، والأمر ينطبق على محطات ومناطق أخرى في البلاد. وهنا نشدد على أنّ رجال الاطفاء والانقاذ يؤدون مهامهم بكل اخلاص وجديّة من اجل تقديم افضل وأسرع خدمة للمواطنين لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
ونعود لنشدد على أنّ اضرام النيران العشوائي أو المتعمد قد يكلف فاعلها مساءلة قانونية ودفع غرامات مالية باهظة جدا.





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