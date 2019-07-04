اصابة, 5, اشخاص, في, حادث, طرق, قرب, نحف,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين بجراح متفاوتة الى المستشفى لاستكمال العلاج .ألشرطة باشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين اسفر عن اصابة 5 اشخاص على شارع 85 قرب مفرق بلدة نحف .

تابعونــا

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الفريديس 2019-07-04 | 18:27:35 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 32 عاماً جراء...

رئيس مجلس محلي كفرمندا:يتضح من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق 2019-07-04 | 18:20:07 جاء في بيان رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول رد النيابة العامة...

استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة 2019-07-04 | 17:26:49 تشير بيانات اقتصادية رسمية الى استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وذكرت...

الناصرة تحتضن المؤتمر السنوي لجمعية اطباء الاسنان العرب 2019-07-04 | 17:23:48 نظم صباح اليوم الخميس بفندق جولدن كراون في مدينة الناصرة المؤتمر العلمي السنوي...

حريق كبير قرب المنازل في حي الشيكون بام الفحم 2019-07-04 | 17:21:20 افاد مراسلنا ان حريق كبير قد نشب قرب البيوت بمنطقة الشيكون بام الفحم , هذا تعمل...

شبّان يقومون بإضرام نيران بمنطقة وعرية في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة 2019-07-04 | 17:19:57 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

اصابة خطيرة لعامل سقط في حفرة صرف صحي ببيت جن 2019-07-04 | 14:55:45 سقط عامل في بئر للصرف الصحي ( عمق 3 متر ) في بيت جن اليوم الخميس مما اسفر عن اصابته...

عباس: عرضنا على حماس الانتخابات بقائمة واحدة ولم ترد 2019-07-04 | 13:40:23 كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن...

المجلس الإسلامي الأعلى يتابع اعمال التنظيف في مسجد البحر في طبريا‎ 2019-07-04 | 13:30:58 زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د محمود مصالحة مسجد البحر في طبريا...