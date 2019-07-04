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اصابة 5 اشخاص في حادث طرق قرب نحف



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين اسفر عن اصابة 5 اشخاص على شارع 85 قرب مفرق بلدة نحف .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين بجراح متفاوتة الى المستشفى لاستكمال العلاج .

ألشرطة باشرت التحقيق .
اصابة 5 اشخاص في حادث طرق قرب نحف




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