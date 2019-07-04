استطلاع:, أكثر, من, نصف, الأمريكيين, يعارضون, عزل, ترامب,

أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بقبول لا بأس به بين مواطنيه، إذ رفض أكثر من نصف الأمريكيين شروع الكونغرس في إجراءات عزله.

وبموجب نتائج هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد "غالوب" ونشرته صحيفة "ذا هيل" اليوم الخميس، أعرب أقل من نصف الأمريكيين عن ثقتهم بضرورة عزل الرئيس دونالد ترامب.ووفقا لنتائج الاستطلاع، أيد 45% من المستطلعين فكرة عزل ترامب بينما عارضها 53%.وتجدر الإشارة إلى أن قضية عزل الرئيس الأمريكي الحالي حظيت بدعم نسبة 7% فقط من الجمهوريين و46% من المستقلين و81% من مؤيدي الحزب الديمقراطي.أما سياسة ترامب كرئيس، فحصلت على تأييد 41% وهي في الواقع قريبة أو أعلى بقليل من نسبة التأييد التي تمتع بها منذ توليه الرئاسة، وبلغت نحو 40%.ولفتت الصحيفة إلى أن الاستطلاع جرى على خلفية انغماس الديمقراطيين في مجلس النواب في النقاش الدائر داخل الحزب حول ما إذا كان ينبغي البدء بمساءلة ترامب وإجراءات عزله.