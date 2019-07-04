تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-04 15:00:18 استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون عزل ترامب |  2019-07-04 14:55:45 اصابة خطيرة لعامل سقط في حفرة صرف صحي ببيت جن |  2019-07-04 13:40:23 عباس: عرضنا على حماس الانتخابات بقائمة واحدة ولم ترد |  2019-07-04 13:30:58 المجلس الإسلامي الأعلى يتابع اعمال التنظيف في مسجد البحر في طبريا‎ |  2019-07-04 12:28:47 اعتقال تاجر مخدرات الاخطر في الخليل وضبط كمية منه |  2019-07-04 12:21:06 سلطة الاطفاء تحذر الاهالي من خطورة اضرام النيران العشوائي في النفايات والاماكن المفتوحة في ظل الحر |  2019-07-04 12:01:44 بدارنة ومحاميد يوقعان في ڤينتيرتور السويسري |  2019-07-04 11:50:46 اعتقال قاصرين بشبهة حيازة واستخدام أسلحة في رهط |  2019-07-04 11:46:07 سفيرة السعودية لدى أميركا تباشر مهامها |  2019-07-04 10:43:16 المطران عطا الله حنا : القدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم |  2019-07-04 10:35:09 انفجار عبوة ناسفة بسيارة لمواطن من اللد |  2019-07-04 10:06:27 مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا |  2019-07-04 09:40:03 الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 |  2019-07-04 09:25:30 عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة |  2019-07-04 09:23:36 قتيلان بانفجار داخل احد المطاعم في الاردن |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة لعامل سقط في حفرة صرف صحي ببيت جن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



سقط عامل في بئر للصرف الصحي ( عمق 3 متر ) في بيت جن اليوم الخميس مما اسفر عن اصابته باصابات خطيرة وتم نقله بالطائرة الى مستشفى رمبامم في حيفا لاستكمال علاجه .



وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, في, حفرة, صرف, صحي, ببيت, جن,

تابعونــا

عباس: عرضنا على حماس الانتخابات بقائمة واحدة ولم ترد عباس: عرضنا على حماس الانتخابات بقائمة واحدة ولم ترد 2019-07-04 | 13:40:23

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن...

المجلس الإسلامي الأعلى يتابع اعمال التنظيف في مسجد البحر في طبريا‎ المجلس الإسلامي الأعلى يتابع اعمال التنظيف في مسجد البحر في طبريا‎ 2019-07-04 | 13:30:58

زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د محمود مصالحة مسجد البحر في طبريا...

اعتقال تاجر مخدرات الاخطر في الخليل وضبط كمية منه اعتقال تاجر مخدرات الاخطر في الخليل وضبط كمية منه 2019-07-04 | 12:28:47

الشرطة تقبض علىا📟تمكنت شرطة مكافحة المخدرات مساء امس الاربعاء وفي كمين محكم من...

سلطة الاطفاء تحذر الاهالي من خطورة اضرام النيران العشوائي في النفايات والاماكن المفتوحة في ظل الحر سلطة الاطفاء تحذر الاهالي من خطورة اضرام النيران العشوائي في النفايات والاماكن المفتوحة في ظل الحر 2019-07-04 | 12:21:06

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

اعتقال قاصرين بشبهة حيازة واستخدام أسلحة في رهط اعتقال قاصرين بشبهة حيازة واستخدام أسلحة في رهط 2019-07-04 | 11:50:46

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسائيل للاعلام العربي: تلقت الليلة الماضية...

المطران عطا الله حنا : القدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم المطران عطا الله حنا : القدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم 2019-07-04 | 10:43:16

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في تصريحات...

انفجار عبوة ناسفة بسيارة لمواطن من اللد انفجار عبوة ناسفة بسيارة لمواطن من اللد 2019-07-04 | 10:35:09

وقع انفجار في سيارة خصوصية كانت مركونة في مدينة اللد، فجر اليوم الخميس، ولم يسفر...

مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا 2019-07-04 | 10:06:27

لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في...

الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 2019-07-04 | 09:40:03

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ...

عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة 2019-07-04 | 09:25:30

أكد رئيس حزب الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، أن القائمة المشتركة ستشكل خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل ضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة المئات المزايا الضريبية تأجيل القدس مظاهرة مكاتب الحكومة احتجاجا مواجهات لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان بث مباشر : روما و ريال مدريدمحمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين انقلاب سيارة شارع الرامة بيت جن حادث طرق اصابات طفيفة الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتحريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com