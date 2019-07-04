اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, في, حفرة, صرف, صحي, ببيت, جن,

سقط عامل في بئر للصرف الصحي ( عمق 3 متر ) في بيت جن اليوم الخميس مما اسفر عن اصابته باصابات خطيرة وتم نقله بالطائرة الى مستشفى رمبامم في حيفا لاستكمال علاجه .

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المجلس الإسلامي الأعلى يتابع اعمال التنظيف في مسجد البحر في طبريا‎ 2019-07-04 | 13:30:58 زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د محمود مصالحة مسجد البحر في طبريا...

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الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 2019-07-04 | 09:40:03 وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ...