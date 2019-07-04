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فيديو: نانسي عجرم "غاضبة" في المطار.. "عيب عليكن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رنشرت الفنانة نانسي عجرم، فجر اليوم، مقطع فيديو على حسابها عبر "تويتر"، من مطار بيروت وسط اكتظاظ الناس فيه.




وعلّقت عجرم على الفيديو بالقول "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي"، متسائلةً "هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".




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