عباس:, عرضنا, على, حماس, الانتخابات, بقائمة, واحدة, ولم, ترد,

وقال عباس خلال لقاءه مع ممثلي الصحافة المحلية والعربية إن السلطة عرضت على حركة حماس انتخابات بقائمة واحدة، مشيراً إلى أن حماس لم ترد على المقترح حتى الآن .

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .

تابعونــا

اصابة خطيرة لعامل سقط في حفرة صرف صحي ببيت جن 2019-07-04 | 14:55:45 سقط عامل في بئر للصرف الصحي ( عمق 3 متر ) في بيت جن اليوم الخميس مما اسفر عن اصابته...

المجلس الإسلامي الأعلى يتابع اعمال التنظيف في مسجد البحر في طبريا‎ 2019-07-04 | 13:30:58 زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د محمود مصالحة مسجد البحر في طبريا...

اعتقال تاجر مخدرات الاخطر في الخليل وضبط كمية منه 2019-07-04 | 12:28:47 الشرطة تقبض علىا📟تمكنت شرطة مكافحة المخدرات مساء امس الاربعاء وفي كمين محكم من...

سلطة الاطفاء تحذر الاهالي من خطورة اضرام النيران العشوائي في النفايات والاماكن المفتوحة في ظل الحر 2019-07-04 | 12:21:06 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

اعتقال قاصرين بشبهة حيازة واستخدام أسلحة في رهط 2019-07-04 | 11:50:46 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسائيل للاعلام العربي: تلقت الليلة الماضية...

المطران عطا الله حنا : القدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم 2019-07-04 | 10:43:16 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في تصريحات...

انفجار عبوة ناسفة بسيارة لمواطن من اللد 2019-07-04 | 10:35:09 وقع انفجار في سيارة خصوصية كانت مركونة في مدينة اللد، فجر اليوم الخميس، ولم يسفر...

مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا 2019-07-04 | 10:06:27 لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في...

الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 2019-07-04 | 09:40:03 وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ...