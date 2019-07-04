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عباس: عرضنا على حماس الانتخابات بقائمة واحدة ولم ترد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .



وقال عباس خلال لقاءه مع ممثلي الصحافة المحلية والعربية إن السلطة عرضت على حركة حماس انتخابات بقائمة واحدة، مشيراً إلى أن حماس لم ترد على المقترح حتى الآن .




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