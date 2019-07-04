رسميًا.., لامبارد, مديرًا, فنيًا, لتشيلسي,

كلمات متعلقةرسميًا.., لامبارد, مديرًا, فنيًا, لتشيلسي,
يستعد اللاعب البرازيلي مارسليو، إلى ترك ناديه ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف،...
كشف اللاعب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم عن...
ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التقى زميله السابق،...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن موقف جديد للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم...
ذكرت العديد من المواقع الإخبارية المصرية، أن الإسباني، سيرجيو راموس، قائد ريال...
جاء الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومدرب المنتخب، ليونيل سكالوني، ونجمه ليونيل...
حقق داني ألفيس، الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، رقمًا مميزًا خلال فوز راقصي...
بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين أمام البرازيل وفشله في الوصول إلى...
حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم...
بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بفوزها على...