رسميًا.., لامبارد, مديرًا, فنيًا, لتشيلسي,

أعلن تشيلسي رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا لماوريسيو ساري,

وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج.ومنح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.ويسعى لامبارد "41 عامًا" للحصول على تأكيدات من رومان أبراموفيتش، مالك النادي اللندني، بشأن الصفقات الجديدة وتدعيم الفريق، عقب انتهاء حظر الانتقالات.وأشارت الشبكة إلى أن لقاء الطرفين شهد تبادلًا مفتوحًا لوجهات النظر، مع تأكيدهما على ضرورة نجاح التعاقد.وفاز لامبارد بـ11 لقبًا، منها 3 ألقاب للدوري، وآخر لدوري أبطال أوروبا، خلال 13 عامًا مع تشيلسي.ويعتبر لامبارد أفضل هداف في تاريخ البلوز، برصيد 211 هدفًا.