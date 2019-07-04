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نجم The Voice kids يخطف الانظار بعد خسارته 30 كغ من وزنه



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بعد ان خطف الانظار خلال مشاركته في برنامج The Voice Kids عام 2016 صدم السوري زين عبيد جمهوره بإطلالة مختلفة كثيرا.



 وكان زين، ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي كانت تعشق اللعب بخدوده طوال الحلقات وبالكواليس، وشارك زين بقوة حتى الحلقة النهائية من البرنامج والتي فازت باللقب بها المتسابقة لين حايك، من فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.


إطلالة زين عبيد كانت خلال مشاركته في فعاليات مسابقة Crown Of Fitness Junior التي أقيمت في فندق موفنبيك في لبنان مؤخرًا.


وكشف زين البالغ من العمر 16 عامًا، أنه فقد 30 كيلو من وزنه وذلك بعدما خضع لعملية تكميم معدة، مؤكدًا أنه احتاط ودرس الموضوع جيدًا قبل الخضوع للجراحة.




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