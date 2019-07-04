المجلس, الإسلامي, الأعلى, يتابع, اعمال, التنظيف, في, مسجد, البحر, في, طبريا‎,

زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د محمود مصالحة مسجد البحر في طبريا لمتابعة اعمال التنظيف والصيانة التي تم الاتفاق على تنفيذها في المسجد، في اعقاب الزيارة السابقة والمتابعات التي اجراها المجلس الإسلامي مع سلطة أراضي إسرائيل وبلدية طبريا ووزارة القضاء. وشارك في الوفد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل د. حنا سويد وعضو إدارة المركز د. صالح نجيدات وعدد من الأشخاص المهتمين بقضايا الأوقاف وحمايتها.

وقال د. محمود مصالحة ان المجلس الإسلامي الأعلى انه يتابع اعمال التنظيف التي تتعهد بالقيام بها ممثلي سلطة أراضي إسرائيل بالتنسيق مع بلدية طبريا، الا انه يظهر جليًا في اعقاب هذه الزيارة انها اعمال جزئية وليس كما تم الاتفاق عليه، اذ ما زالت بناية المسجد بحاجة الى الكثير من الاعمال لصيانتها وتنظيفها كما يليق بمبنى مقدس، كما انه لم يتم إزالة عربات القمامة من امام المسجد، ولم يتم اغلاق الشبابيك لمنع رمي القاذورات والنفايات الى داخل المبنى.وأكد د. مصالحة انه سيواصل بالتعاون مع أعضاء الوفد المرافق والمهتمين بقضايا واملاك الأوقاف الإسلامية بالوقوف والعمل من اجل حمايتها وصيانتها، وان سيستمر ببذل المزيد من الجهود والمتابعة من اجل حماية مسجد البحر – الذي يعرف ايضًا بالمسجد العمري، وصيانته كما يليق بهذا الإرث العمراني الديني الإنساني، ومنع المس به باي شكل من الاشكال.وقال د. حنا سويد، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل ان المركز يساهم مع المجلس الإسلامي الأعلى والجهات والشخصيات المجتمعية المهتمة بقضايا الأوقاف وحمايتها لمنع المس بها، والحفاظ على هذه الأماكن التاريخية كجزء من تاريخنا وتراثنا.