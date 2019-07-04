المجلس, الإسلامي, الأعلى, يتابع, اعمال, التنظيف, في, مسجد, البحر, في, طبريا‎,

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سقط عامل في بئر للصرف الصحي ( عمق 3 متر ) في بيت جن اليوم الخميس مما اسفر عن اصابته...
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن...
الشرطة تقبض علىا📟تمكنت شرطة مكافحة المخدرات مساء امس الاربعاء وفي كمين محكم من...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسائيل للاعلام العربي: تلقت الليلة الماضية...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في تصريحات...
وقع انفجار في سيارة خصوصية كانت مركونة في مدينة اللد، فجر اليوم الخميس، ولم يسفر...
لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في...
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ...
أكد رئيس حزب الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، أن القائمة المشتركة ستشكل خلال...