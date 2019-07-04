اعتقال, تاجر, مخدرات, الاخطر, في, الخليل, وضبط, كمية, منه,

الشرطة تقبض علىا📟تمكنت شرطة مكافحة المخدرات مساء امس الاربعاء وفي كمين محكم من القبض على تاجر خطير للمخدرات في مدينة يطا جنوب الخليل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة .

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود احد المطلوبين الخطرين والمحكوم غيابيا بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات مختبأ داخل احد المنازل وسط مدينة يطا ، على الفور قامت الشرطة بالتوجه إلى المنزل لإلقاء القبض على هذا التاجر .وأضاف ارزيقات بان قوة من الشرطة قامت باقتحام المنزل الذي يختبإ به وتمكنت من القبض عليه ، و عَثرت بحوزته 1 كغم من مواد يشتبه انها الماريجوانا والحشيش المخدر وحبوب الاكستازي ، بناء على ذلك تم ضبط هذه المخدرات بعلم النيابة العامة وتوقيف التاجر لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه .