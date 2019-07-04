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سلطة الاطفاء تحذر الاهالي من خطورة اضرام النيران العشوائي في النفايات والاماكن المفتوحة في ظل الحر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:  اندلع حريق ظهر اليوم الخميس في منطقة اشواك قريبة من المنازل ببلدة عين ماهل.


ووصلت طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وعملت على اخماد الحريق بمساعدة ٤ طائرات اطفاء ومنع النيران من الاقتراب من المنازل.

تمت السيطرة على الحريق*


في مكان اخر، اندلع حريق في حي شنلر بمدينة الناصرة، حيث اتضح ان النار اندلعت بكومة نفايات في منطقة وعرية وانتشرت في المكان بسبب الاشواك والاعشاب. وصلت طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وعملت على اخماد الحريق.


تمت السيطرة على الحريق* 


يذكر اخيرا أن مناكق عدة في البلاد شهدت اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة واحراش، وعليه سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتشدد على خطورة اضرام النيران العشوائي في النفايات والاماكن المفتوحة، وهي ظاهر تنتشر في أيام الصيف خاصة في المجتمع العربي، والتي تشكل خطرا صحيا قاتلا، اضافة لكونها تشكل خطرا بيئيا كبيرا. ونشدد على أن اضرام النيران في مكبات النفايات العشوائية قد تكلف فاعلها غرامات مالية باهظة جدا. الامراض ومنها السرطان وتهدد صحة وسلامة الجمهور.


*عند اندلاع حريق، يجب العمل فوراً على إخمادها وبالمقابل يجب الاتصال بخدمات الإنقاذ والإطفاء على الرقم 102.

*إذا لم يكن باستطاعتكم السيطرة على الحريق، قوموا بإخلاء المنطقة فوراً وحذروا الناس القريبين منها. 

عند اتصالكم بخدمات الإنقاذ والإطفاء الرقم 102 يجب التبليغ عن المكان الدقيق للحريق، نوع الحريق، حجمه ، طرق الوصول إلى المكان وتوكيل شخص بتوجيه قوات الإطفائية للوصول إليه.




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