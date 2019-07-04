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بدارنة ومحاميد يوقعان في ڤينتيرتور السويسري



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وقع  اللاعب محمد بدارنة (ميدو) ابن ال23 عاما من سكان مدينة سخنين  وقّع مؤخرا في فريق ڤينتيرتور السويسري .



وانضم الى الفريق ذاته ايضا اللاعب انس محاميد ابن مدينة ام الفحم 


وافيد ان اللاعب ميدو وقع على عقد لمدة عامين في الفريق .

وعبر ميدو عن سعادته مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه ليكون نجما في الفريق .




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