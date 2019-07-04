بدارنة, ومحاميد, يوقعان, في, ڤينتيرتور, السويسري,

وقع اللاعب محمد بدارنة (ميدو) ابن ال23 عاما من سكان مدينة سخنين وقّع مؤخرا في فريق ڤينتيرتور السويسري .

وانضم الى الفريق ذاته ايضا اللاعب انس محاميد ابن مدينة ام الفحموافيد ان اللاعب ميدو وقع على عقد لمدة عامين في الفريق .وعبر ميدو عن سعادته مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه ليكون نجما في الفريق .