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هل سيجتمع تامر حسني وأحمد حلمي معاً في فيلم ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من التقاري التي تفيد ان كل من الفنان المصري ​تامر حسني​ والممثل المصري ​أحمد حلمي​ يستعدان لتقديم فيلم سينمائي جديد سيجمعهما معاً من تأليف أيمن بهجت قمر يحمل اسم “يا نهار أبيض”



الأمر الذي دفع الكاتب بهجت قمر الى توضيح الخبر، ونفى عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كل ما ينشر عن تعاون يجمع حسني وحلمي وأكد أنه إشاعة لا يعرف مصدرها ولا يعرف من الشخص الذي تخيّل هذا الأمر وأن كل ما نشر عار من الصحة.


وقال في رسالته:”خبر نزل امبارح بس للاسف مش حقيقي .. معرفش خيال مين اللي وصله يعمل cover كمان لنسخة سيناريو مش مكتوب .. على كده بقى انا اللي متصور بين حلمي وتامر في الصوره.. إشاعه نتمنى تحقيقه




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