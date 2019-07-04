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مارسيلو يطلب مغادرة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد اللاعب البرازيلي مارسليو، إلى ترك ناديه ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف، حيث يشعر أن هذا هو الوقت المناسب، لإنهاء تجربته مع الفريق الملكي.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مارسيلو طلب من مسئولي ريال مدريد، السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اعتماد المدرب زين الدين زيدان، عليه بشكل كبير.


وتشير التقارير إلى أن مارسيلو يمتلك عروضًا من أندية باريس سان جيرمان وآرسنال وميلان ويوفنتوس، حيث يسعى لتوقيع عقد طويل الأجل مع ناديه الجديد.


ويجري اللاعب البرازيلي، محادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خلال الفترة الحالية، من أجل إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.


وتعرض مارسيلو لانتقادات شديدة خلال الموسم الماضي بسبب تواضع مستواه، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح زميله سيرجو ريجيلون.




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