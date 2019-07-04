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اعتقال قاصرين بشبهة حيازة واستخدام أسلحة في رهط



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسائيل للاعلام العربي:  تلقت الليلة الماضية الشرطة بلاغ حول سماع دوي اطلاق نار من منطقة مفتوحة بالقرب من رهط. 


 قوات من الشرطة سارعت الى المكان وشرعت بعمليات مسح وتمشيط لترصد مشتبَهين لاذا بالفرار من المنطقة.

  مع نهاية مطاردة على الاقدام قام افراد الشرطة بالقاء القبض على قاصرين يبلغان من العمر 16 عامًا و 17 من سكان مدينة رهط كمشتبهين بتورطهما في الحادثة.


 خلال عمليات المسح والتمشيط ضبط صلاح بدائي الصنع يشتبه به كسلاح غير قانوني.  


 سيحال المشتبهين القاصرين إلى المحكمة هذا الصباح للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.


 *شرطة إسرائيل ترى بشدة هذا الحادث الخطير بسبب الخطر الكامن في حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية بطريقة تشكل خطرًا حقيقيًا على أولئك الذين يستخدمونها وعلى محيطهم خصوصا القاصرين منهم، وتدعو الاهالي للشراكة وتدخلهم في توعية الشباب وحمايتهم  من التدهور الى هذا المجال الخطير*.




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