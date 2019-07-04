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التدخين .. هل يصيبك بالعمى؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذر اطباء من المملكة المتحدة حول ارتباط التدخين في زيادة نسبة عدم الرؤيا



يدرك واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص في المملكة المتحدة أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى العمى، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته الجمعية البريطانية لأطباء العيون


ويقول المعهد الوطني الملكي للمكفوفين في بريطانيا إن خطر فقدان البصر عند المدخنين يزيد بمقدار الضعف مقارنة بغير المدخنين.


كيف يمكن أن يضر التدخين عينيك؟


يحتوي دخان السجائر على مواد كيميائية سامة، يمكن أن تهيج أغشية العينين، وتؤذيها


على سبيل المثال، يمكن للمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والنحاس، أن تتجمع في عدسة العين، وهي الجزء الشفاف الذي يقع خلف بؤبؤ العين ويجلب أشعة الضوء إلى البؤرة، مما يؤدي إلى إعتام العدسة، فتصبح الرؤية غائمة


كما أن التدخين يمكن أن يزيد من مشاكل البصر المرتبطة بمرض السكري، وذلك عن طريق إتلاف الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين)


كما يزيد احتمال إصابة المدخنين بمرض التنكس البقعي، المرتبط بتقدم العمر، بثلاث مرات مقارنة بغيرهم من غير المدخنين


والتنكس البقعي يمثل حالة تؤثر على الرؤية المركزية للشخص، ما يعني فقدانه للقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة للأشياء




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