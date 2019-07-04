سفيرة, السعودية, لدى, أميركا, تباشر, مهامها,

بدأت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عملها كسفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

تصوير afp

وأعلن المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية بواشنطن فهد ناظر أن السفيرة المعيّنة قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.وقالت الأميرة ريما في صفحتها على موقع تويتر: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للسعودية لدى الولايات المتحدة منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.