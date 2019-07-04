انفجار, عبوة, ناسفة, بسيارة, لمواطن, من, اللد,

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الشرطة تقبض علىا📟تمكنت شرطة مكافحة المخدرات مساء امس الاربعاء وفي كمين محكم من...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسائيل للاعلام العربي: تلقت الليلة الماضية...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في تصريحات...
لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في...
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ...
أكد رئيس حزب الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، أن القائمة المشتركة ستشكل خلال...
تنشر سلطه التنفيذ والجباية ملخص فعاليات لسنه 2018 عن أنشطة الهيئة لعام 2018 وتستعرض...
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صيفياً عادياً خلال ساعات...