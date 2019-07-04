مصرع, شاب, (40, عاما), غرقا, في, حيفا,

وتم انتشال جثة الشاب من البحر .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في مدينة حيفا .

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