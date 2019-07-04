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مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا



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لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في مدينة حيفا .

وتم انتشال جثة الشاب من البحر .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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