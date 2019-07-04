ميسي, يحسم, موقفه, النهائي, من, الاستمرار, مع, الأرجنتين,

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ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التقى زميله السابق،...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن موقف جديد للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم...
ذكرت العديد من المواقع الإخبارية المصرية، أن الإسباني، سيرجيو راموس، قائد ريال...
جاء الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومدرب المنتخب، ليونيل سكالوني، ونجمه ليونيل...
حقق داني ألفيس، الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، رقمًا مميزًا خلال فوز راقصي...
بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين أمام البرازيل وفشله في الوصول إلى...
حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم...
بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بفوزها على...
يأمل نادي برشلونة في حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد،...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني...