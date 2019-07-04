ميسي, يحسم, موقفه, النهائي, من, الاستمرار, مع, الأرجنتين,

كشف اللاعب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم عن موقفه من الاستمرار في اللعب برفقة منتخب بلاده، عقب خروجه من منافسات بطولة "كوبا أميركا".

وودع المنتخب الأرجنتيني منافسات "كوبا أميركا" فجر الأربعاء عقب الهزيمة أمام البرازيل بهدفين نظيفين، في إطار لقاءات نصف نهائي البطولة المقامة في البرازيل.وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ميسي لن يودع المنتخب الأرجنتيني، بعدما كشف عن رغبته في مواصلة اللعب بالرغم من فشله مجددًا في الفوز ببطولة بقميص "راقصي التانجو".وقال ميسي في تصريح أبرزته الصحيفة: "إذا كان عليّ أن استمر في المساعدة بطريقة أو بأخرى، فسأفعل ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة ضمن هذه المجموعة (من اللاعبين)".يشار إلى أن أسطورة "التانجو" كان قد شن هجومًا شرسًا على الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل، واتهمه بمجاملة "السامبا" في المباراة، بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء "للتانجو".