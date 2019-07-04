هيفاء, وهبي, تحتفل, بشفائها, مع, اصدقائها!,

كلمات متعلقةهيفاء, وهبي, تحتفل, بشفائها, مع, اصدقائها!,
قالت مواقع فنية لبنانية أن الفنان وائل كفوري يعتزم تقديم دعوى عبر القضاء...
أكدت النجمة اللبنانية، إليسا، أن شخصيتها نمت قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي،...
بعد ان وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى...
أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة جدلاً كبيراً على...
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري قصي خولي برفقة، من...
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ مرض الفنان الراحل عزت أبو عوف اخبارا حول...
أقدم الفنان المصري تامر حسني، على تعليم ابنته تاليتا العزف على البيانو للمرة...
استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر تطبيق "سناب شات" منزلها الفخم من الداخل...
ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على صحفي طلبها للزواج عبر موقع التواصل...