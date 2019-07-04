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مشروب يومي للتخلص من دهون البطن بسرعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتمد الراغبون في خسارة الوزن طرقا عديدة بينها حظر بعض المواد الغذائية من المائدة، أو اتباع حمية غذائية خاصة، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية.




وبالإضافة إلى اتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية، هناك وسائل أخرى أثبتت قدرتها في تسريع عملية فقدان الوزن، من بينها شرب الشاي الأخضر يوميا.


ويعتمد الشاي الأخضر منذ عدة قرون ضمن النظام الغذائي اليومي بفضل فوائده الصحية، ولكن لم يتم تسليط الضوء على فوائد فقدان الوزن إلا في الآونة الأخيرة.


وأظهرت الدراسات أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تسرع عملية الأيض، ما يسمح للجسم بمعالجة الدهون بشكل أسرع.


وعلى الرغم من أنه يحتوي على كمية صغيرة من الكافيين، إلا أنه محمل بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى الكاتيشين والتي يعتقد أنها تعمل مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر، (سواء كان بمثابة مشروب أو مكملات مستخلص الشاي الأخضر) يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.


وأظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا الشاي الأخضر والكافيين قد فقدوا 1.3 كلغ  في المتوسط ​​خلال فترة 12 أسبوعا، بينما التزموا بنظامهم الغذائي المعتاد.


وفي حين تختلف آثار إنقاص الوزن من شخص لآخر، وجد الباحثون أن شرب أقل من كوبين ونصف الكوب من الشاي الأخضر يوميا يمكن أن يقلل من دهون البطن.


ولتحقيق أفضل النتائج، يجب غلي الماء وتركه لمدة 10 دقائق حتى يبرد ومن ثم تحضير كوب الشاي.




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