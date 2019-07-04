مشروب, يومي, للتخلص, من, دهون, البطن, بسرعة,

كلمات متعلقةمشروب, يومي, للتخلص, من, دهون, البطن, بسرعة,
أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك علاقة قوية...
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المولودين بمستويات منخفضة من فيتامين "د"، معرضون لخطر...
كشف خبير في عادات النوم أن تشغيل المروحة الهوائية أثناء الخلود في سبات عميق يمكن...
تمكن باحثون أميركيون، من إحراز تقدم علمي مهم في التصدي لفيروس نقص المناعة...
يجهل عدد من الأشخاص الخطورة التي تشكلها بعض الحيوانات على حياتهم، على اعتبار أنها...
أفادت دراسة سويدية حديثة بأن العقاقير الخافضة للكولسترول، التي يطلق عليها أدوية...
حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من أن الخضروات الخضراء المورقة، مثل الخس، هي...
حذرت دراسة من أن التهابات المسالك البولية (UTIs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطة...
إذا كنت ممن يزعجهم المذاق الحار حين يتناولون الطعام، فإن بعض المشروبات من شأنها...
على الرغم من أن لفصل الصيف مميزات تجعل منه فصلاً مناسباً للقيام بنشاطات ترفيهية...