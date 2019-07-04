تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-04 10:06:27 مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا |  2019-07-04 09:40:03 الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 |  2019-07-04 09:25:30 عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة |  2019-07-04 09:23:36 قتيلان بانفجار داخل احد المطاعم في الاردن |  2019-07-04 08:20:07 امريكا تحتفي بسيدة قطرية تحمل رتبة ملازم أول |  2019-07-04 08:14:37 عباس : كوشنر كذاب ولن نقبل بوساطة أمريكية منفردة |  2019-07-04 08:12:09 تفاصيل جديدة عن قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين |  2019-07-04 05:39:01 فيس بوك يرد رسميا على تعطل الخدمات في واتساب وإنستغرام |  2019-07-04 05:24:27 ترامب لإيران: كونوا حذرين مع التهديدات! |  2019-07-04 05:19:41 حالة الطقس: اجواء صيفية عادية نهارا باردة ومعتدلة نسبيا ليلا |  2019-07-03 23:22:08 القدس:اصابة شاب تعرض للدهس شرقي القدس |  2019-07-03 23:17:09 نتنياهو يهدد: مستعدون لشن حملة عسكرية ضد غزة |  2019-07-03 22:39:31 مركزية العربية للتغيير: نؤكد تمسّكنا بالقائمة المشتركة ولكن قرار الوفاق اضرّ بالمشتركة |  2019-07-03 20:53:11 نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف |  2019-07-03 20:51:57 نيمار يؤجل حربه مع سان جيرمان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ العام 2014.



جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم "الصليب الأحمر" في قطاع غزة، سهير زقوت، على هامش جولة تفقدية أطلعت خلالها اللجنة الدولية، الصحفيين على عدد من المشاريع الإنسانية والاقتصادية التي تمولها في القطاع.


وقالت زقوت، إن الوضع الإنساني في غزة شهد "تدهورا مضطردا خلال السنوات القليلة الماضية، والوضع الاقتصادي بالقطاع حاليا هو الأسوأ منذ العام 2014".


وشهد صيف العام 2014 حربا إسرائيلية على غزة أسفرت عن استشهاد نحو ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين علاوة عن إلحاق تدمير واسع بالبنية التحتية للقطاع.


وأضافت زقوت إن القيود الصارمة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع إضافة للخلافات الفلسطينية الداخلية، "فاقمت من سوء الأوضاع الإنسانية وجعلت غزة معزولة عن بقية العام وضيقت الخناق على اقتصادها".


وأشارت إلى أن الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والمياه والكهرباء تواجه عقبات ومشاكل شديدة بالقطاع.


وذكرت أن الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ العام 2008 حتى 2014 ساهمت بإضعاف المجتمع والاقتصاد.


وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في العام 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.


وشددت زقوت على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل قصارى جهدها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للأشخاص المتضررين من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية السيئة في القطاع.


وتفرض إسرائيل منذ العام 2006 حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع الذي يقطنه نحو 2 مليون نسمة.


وكان فلسطينيون ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة قد حذروا في الأشهر الأخيرة من تفجر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية.


وارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 52 بالمئة، وتخطت نسبة الفقر الـ80 بالمائة في العام 2018، حسب كل من الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية).


وفقا لتقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن 70 بالمئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

تصوير - afp  




كلمات متعلقة

الوضع, الاقتصادي, بغزة, هو, الأسوأ, منذ, 2014,

تابعونــا

مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا 2019-07-04 | 10:06:27

لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في...

عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة 2019-07-04 | 09:25:30

أكد رئيس حزب الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، أن القائمة المشتركة ستشكل خلال...

سلطه التنفيذ والجباية تنشر ملخص فعاليات لسنه 2018 سلطه التنفيذ والجباية تنشر ملخص فعاليات لسنه 2018 2019-07-04 | 09:21:34

تنشر سلطه التنفيذ والجباية ملخص فعاليات لسنه 2018 عن أنشطة الهيئة لعام 2018 وتستعرض...

عباس : كوشنر كذاب ولن نقبل بوساطة أمريكية منفردة عباس : كوشنر كذاب ولن نقبل بوساطة أمريكية منفردة 2019-07-04 | 08:14:37

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة...

حالة الطقس: اجواء صيفية عادية نهارا باردة ومعتدلة نسبيا ليلا حالة الطقس: اجواء صيفية عادية نهارا باردة ومعتدلة نسبيا ليلا 2019-07-04 | 05:19:41

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صيفياً عادياً خلال ساعات...

القدس:اصابة شاب تعرض للدهس شرقي القدس القدس:اصابة شاب تعرض للدهس شرقي القدس 2019-07-03 | 23:22:08

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب بالعشرينيات من عمره اثر...

مركزية العربية للتغيير: نؤكد تمسّكنا بالقائمة المشتركة ولكن قرار الوفاق اضرّ بالمشتركة مركزية العربية للتغيير: نؤكد تمسّكنا بالقائمة المشتركة ولكن قرار الوفاق اضرّ بالمشتركة 2019-07-03 | 22:39:31

في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة حول اقامة القائمة المشتركة، "والتركيبة...

تجدد احتجاجات الاثيوبيين:اغلاق شوارع والقاء زجاجات حارقة على الشرطة تجدد احتجاجات الاثيوبيين:اغلاق شوارع والقاء زجاجات حارقة على الشرطة 2019-07-03 | 20:38:49

تجددت مساء اليوم الاربعاء احتجاجات ابناء الطائفة الاثيوبية في البلاد على مقتل...

سخنين تحتضن مؤتمر الجليل الخامس للمساواة في الصحة سخنين تحتضن مؤتمر الجليل الخامس للمساواة في الصحة 2019-07-03 | 20:37:40

عقد اليوم الاربعاء في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي ميسجاف والمنتدى...

اردان يطالب الكنيست بعدم المصادقة على مشاركة النائب جبارين بمؤتمر دولي اردان يطالب الكنيست بعدم المصادقة على مشاركة النائب جبارين بمؤتمر دولي 2019-07-03 | 17:49:14

توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا مواجهات اغلاق شارع قنابل غاز اضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء انقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافمسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة يوم العطاء قرية طرعان مشاركة واسعة اهالي القرية رئيس المجلس عماد دحلة قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية ام الفحم العنف اطلاق النار شرطة اللجنة الشعبية مظاهرة ضد العنف زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتمجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق بندورة اسعار قرنبيط سوق عرابة الشعبي ارتفاعا انخفاضا كيلو مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال حافلة اطلاق نار مصر اصابات سياح مجهولون القاهرة اطلاق ام الفحم محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com