عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة

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لقي شاب 40 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء تعرضه للغرق في شاطى بكريات حاييم في...
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ...
تنشر سلطه التنفيذ والجباية ملخص فعاليات لسنه 2018 عن أنشطة الهيئة لعام 2018 وتستعرض...
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صيفياً عادياً خلال ساعات...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب بالعشرينيات من عمره اثر...
في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة حول اقامة القائمة المشتركة، "والتركيبة...
تجددت مساء اليوم الاربعاء احتجاجات ابناء الطائفة الاثيوبية في البلاد على مقتل...
عقد اليوم الاربعاء في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي ميسجاف والمنتدى...
توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي...