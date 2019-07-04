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عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة



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 أكد رئيس حزب الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، أن القائمة المشتركة ستشكل خلال ايام معدودة، وأن وهناك نقاشات صغيرة حول قضايا بسيطة سيتم اجتيازها لخوض انتخابات "الكنيست" المقبلة.



وقال عودة خلال ندوة عقدتها مؤسسة ياسر عرفات في رام الله "إن شعبنا سيقدر اصغاءنا له ولمطلبه، وحسب استطلاعات الرأي هناك اكثر من 88% من أبناء شعبنا يريدون القائمة المشتركة، وهذا يدل على أننا نستطيع ان نحصل على 15 مقعدا في الانتخابات المقبلة، وهناك أهمية داخلية وهي الوحدة والتدعيم المجتمعي، وسياسية تتمثل في ان نلقي بكل وزننا والمساهمة في اسقاط حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو" .


وشدد عودة على أن هناك اهمية استثنائية في اسقاط اليمين في هذه المرحلة لأن ذلك يعني اسقاط صفقة القرن واسقاط المحرض الأكبر علينا.


واستعرض عودة الخارطة الانتخابية في اسرائيل وأهمية المشاركة العربية في الانتخابات، لما يشكلونه من فارق في التحالفات السياسية في اسرائيل.


واشار عودة الى سياسات اليمين المتطرف في اسرائيل ومحاولته نزع الشرعية السياسية عن الفلسطينيين في الداخل، الذين لهم حضور قوي ويمتلكون من العلم والخبرة الكثير ما يؤهلهم أن يأخذوا دورا اكبر خلال المرحلة المقبلة.




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