قتيلان, بانفجار, داخل, احد, المطاعم, في, الاردن,

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أصبحت قصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم...
واجهت تطبيقات فيسبوك، امس مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات...
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن...
قال رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء ان إسرائيل تريد ان يعود...
قالت مصادر اعلامية بريطانية ان الشرطة فتحت تحقيقا في وفاة نجل حاكم الشارقة في...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل ان إسرائيل تريد ان يعود...
تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة...
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة،...
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خطط بلاده لاستضافة عدد من القمم الكبيرة في...
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في...