قتيلان, بانفجار, داخل, احد, المطاعم, في, الاردن,

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا عنيفا هز وسط العاصمة، صباح اليوم الخميس، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تحطم واجهة إحدى البنايات جراء الانفجار.وصرحت إدارة المرور بأنها اتخذت إجراءات مرورية وسط عمان حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الانفجار سببه تسرب غاز داخل أحد المطاعم.وبحسب الناشطين فإن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما توجهت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة للتعامل مع الحادث.

لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة الأردنية عمان.

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