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من ارتفاع 9 آلاف متر.. فيديو نادر للكسوف الكلي للشمس!
2019-07-04 08:24:48
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من ارتفاع 9 آلاف متر.. فيديو نادر للكسوف الكلي للشمس!
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