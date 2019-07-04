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من ارتفاع 9 آلاف متر.. فيديو نادر للكسوف الكلي للشمس!



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من ارتفاع 9 آلاف متر.. فيديو نادر للكسوف الكلي للشمس!




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