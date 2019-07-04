امريكا, تحتفي, بسيدة, قطرية, تحمل, رتبة, ملازم, أول,

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الملازم أول مريم يوسف هي أول ضابط اتصال خارجي يمثل القوات الجوية القطرية في القاعدة العسكرية الأمريكية "ريد ستون أرسنال".

نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "فيسبوك" تغريدة تحدثت عن استلام الجيش القطري طائرات مروحية هجومية من طراز "أباتشي"، ونشرت صورة لضابطة قطرية في قمرة القيادة.

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