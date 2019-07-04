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وسط أنباء العودة.. نيمار يلتقي ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التقى زميله السابق، نيمار، مؤخرا، عقب المباراة التي جمعت "السيليساو" و"التانغو"، فجر الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي، من كأس كوبا أميركا.



وبحسب موقع "سبورت"، فإن ميسي ونيمار، التقيا وتبادلا الحديث، فيما بينهما، طيلة دقائق، عقب المباراة التي انتهت بفوز منتخب البرازيل بهدفين دون مقابل.


وأورد المصدر أن هذا الحديث يأتي في سياق محموم ومشوق، بالنظر إلى المباحثات الجارية في الكواليس، لأجل إعادة نيمار إلى برشلونة، بعدما أبدى اللاعب البرازيلي ندما على انتقاله إلى نادي باريس جيرمان الفرنسي.


ولم يخض نيمار مباراة بلاده النارية أمام الأرجنتين، واكتفى بالمشاهدة عن بعد، في ملعب "مينيراو"، في منطقة بيلي هوريزانتي، بسبب الإصابة في الكاحل.

ولم يجر الكشف عما دار بين اللاعبين اللذين كان يشكلان مثلثا هجوميا مذهلا إلى جانب لويس سواريز، في الفريق الكاتالوني.


وفي حال سارت الأمور، على النحو المخطط، فإن نيمار قد يجد نفسه عما قريب في ملعب الكامب نو، لاسيما أنه ما زال يحظى بتقدير وسط زملائه السابقين.


في المقابل، صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، مؤخرا، بعدم رغبته في عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة، هذا الصيف.


وقال تيباس، في حوار مع إذاعة "واندا سيرو"، إنه يفضل عدم عودة نيمار إلى الليغا لأنه "نموذج سيئ"، مضيفا أنه سيرحب بعودته إلى الدوري حين "يصبح سلوكه حسنا".


وتابع "يمكن لنيمار أن يكون لاعبا رائعا، لكن السلوك أمر ضروري ضمن القيم التي نحاول إظهارها في بطولتنا".


وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن سان جرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبي "البارسا".


وكان اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، غادر "الليغا" صوب الدوري الفرنسي عام 2017، في صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو جعلت منه، إلى الآن، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.


تصوير - afp




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