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هل تؤدي حلاقة شعر طفلك إلى نموه بكثافة مستقبلاً؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد الكثير من الناس أن حلاقة شعر الطفل سيجعله ينمو مرة أخرى بشكل أكثر سماكة وأكثر روعة، وبالتالي، ليس من المستغرب رؤية الكثير من الأطفال حليقي الرأس في مراحل عديدة من أعمارهم.



ويقول الخبراء إن الطفل غالباً ما يولد بشعر مؤقت خفيف يستمر حتى شهره الرابع، قبل أن يبدأ بالتساقط شيئاً فشيئاً ويتم استبداله بشعر جديد دائم.


ويشير علماء الوراثة، إلى أن كثافة وسماكة الشعر،عادة ما يتم تحديدهما عبر المورثات التي يحصل عليها الطفل من أبوية وأسلافه، وليس عبر عدد المرات التي يخضع فيها لحلاقة شعره في مرحلة الطفولة المبكرة.


كما أكدت العديد من الدراسات على أن كل طفل يولد بعدد ثابت من بصيلات الشعر، وأن هذا العدد لا يتغير بفعل أية عوامل أخرى مع مرور الوقت، وفق ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين. 




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