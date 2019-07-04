هل, تؤدي, حلاقة, شعر, طفلك, إلى, نموه, بكثافة, مستقبلاً؟,

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نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "فيسبوك" تغريدة تحدثت عن استلام...
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تمكّن علماء من تحديد "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا...
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر...
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