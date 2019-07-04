تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-04 10:06:27 مصرع شاب (40 عاما) غرقا في حيفا |  2019-07-04 09:40:03 الوضع الاقتصادي بغزة هو الأسوأ منذ 2014 |  2019-07-04 09:25:30 عودة - القائمة المشتركة ستشكل خلال أيام معدودة |  2019-07-04 09:23:36 قتيلان بانفجار داخل احد المطاعم في الاردن |  2019-07-04 08:20:07 امريكا تحتفي بسيدة قطرية تحمل رتبة ملازم أول |  2019-07-04 08:14:37 عباس : كوشنر كذاب ولن نقبل بوساطة أمريكية منفردة |  2019-07-04 08:12:09 تفاصيل جديدة عن قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين |  2019-07-04 05:39:01 فيس بوك يرد رسميا على تعطل الخدمات في واتساب وإنستغرام |  2019-07-04 05:24:27 ترامب لإيران: كونوا حذرين مع التهديدات! |  2019-07-04 05:19:41 حالة الطقس: اجواء صيفية عادية نهارا باردة ومعتدلة نسبيا ليلا |  2019-07-03 23:22:08 القدس:اصابة شاب تعرض للدهس شرقي القدس |  2019-07-03 23:17:09 نتنياهو يهدد: مستعدون لشن حملة عسكرية ضد غزة |  2019-07-03 22:39:31 مركزية العربية للتغيير: نؤكد تمسّكنا بالقائمة المشتركة ولكن قرار الوفاق اضرّ بالمشتركة |  2019-07-03 20:53:11 نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف |  2019-07-03 20:51:57 نيمار يؤجل حربه مع سان جيرمان |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تفاصيل جديدة عن قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصبحت قصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل أيام إلى ألمانيا ثم بريطانيا برفقة طفليها، حديث الماقع الاخبارية العربية والعالمية بعد ان كانت تتداول بشكل غير مؤكد على مواقع التواصل الاجتماعي.



 فقد أكدت تقارير إعلامية عربية ودولية أن الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاما)، أصغر زوجات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (69 عاما) نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، قد استقرت بمنزلها الكائن في لندن مع ابنتها الجليلة (11 عاما) وابنها زايد (7 أعوام) بعد فرارها من الإمارات إلى ألمانيا، قبل أن تسافر إلى بريطانيا.


وذكر موقع أسبوعية لوبوان الفرنسية، أن الأميرة هيا قد استقرت برفقة طفليها في لندن، حيث تقيم بمنزلها الكائن في شارع حدائق قصر كينسينغتون، والذي يقع وسط غرب العاصمة البريطانية. كما أشار موقع ديلي ميل البريطاني، إلى أن هذا المنزل قريب من قصر كينسينغتون حيث تقيم العائلة الملكية البريطانية، مضيفا أن الأميرة اشترته في 2017 من الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، بمبلغ 85 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 106 ملايين دولار.



ولم يتضح بعد السبب المباشر لفرار الأميرة هيا ورغبتها في الانفصال عن الشيخ محمد بن راشد، في ظل صمت السلطات الرسمية في دبي. لكن نشر قصيدة لحاكم دبي الشهر الماضي، اعتبرت موجهة ضد الأميرة هيا، يبقى من بين الفرضيات المطروحة في ما يؤشر ربما إلى خلاف زوجي كبير وعميق انتهى بعملية فرار قد تتكلل بالطلاق، وقد تعري جانبا من الحياة الشخصية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.


ولا تزال قصيدة “عشتي ومتي” المنشورة في 22 يونيو/حزيران، متواجدة على موقع إنستغرام، والتي تحدث فيها حاكم دبي علنا وبشكل غير مسبوق عن “خيانة، اعتداء، ألاعيب، كذب، إهانة، براهين وإدانة” لشخص لم يسمه بالاسم. ورجحت العديد من وسائل الإعلام وحتى منظمات حقوقية، أنها هجاء موجه بشكل مباشر ضد الأميرة هيا، وقد يشير إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة بين الزوجين.




من جهة أخرى، أكد موقع يومية “ذي غارديان” أن “طلبات قدمت للمملكة المتحدة عبر قنوات خاصة في دبي، بهدف إعادة الأميرة هيا، التي كانت تشعر بالقلق على سلامتها الشخصية في بريطانيا. لكن وزارة الخارجية اعتبرت أن الأمر هو خلاف شخصي”. ونقلت عن متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن قوله “لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة. أما إذا كانت قد أثارت مثل هذه القضية مع نظرائها الألمان أو البريطانيين، فالجواب هو لا”. وتابع موقع “ذي غارديان” لقد “رفض محامو الشيخ محمد التعليق على القضية”.




كلمات متعلقة

تفاصيل, جديدة, عن, قضية, هروب, الأميرة, هيا, بنت, الحسين,

تابعونــا

قتيلان بانفجار داخل احد المطاعم في الاردن قتيلان بانفجار داخل احد المطاعم في الاردن 2019-07-04 | 09:23:36

لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة...

فيس بوك يرد رسميا على تعطل الخدمات في واتساب وإنستغرام فيس بوك يرد رسميا على تعطل الخدمات في واتساب وإنستغرام 2019-07-04 | 05:39:01

واجهت تطبيقات فيسبوك، امس مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات...

ترامب لإيران: كونوا حذرين مع التهديدات! ترامب لإيران: كونوا حذرين مع التهديدات! 2019-07-04 | 05:24:27

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن...

نتنياهو يهدد: مستعدون لشن حملة عسكرية ضد غزة نتنياهو يهدد: مستعدون لشن حملة عسكرية ضد غزة 2019-07-03 | 23:17:09

قال رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء ان إسرائيل تريد ان يعود...

شرطة لندن تحقق في وفاة نجل شيخ الشارقة شرطة لندن تحقق في وفاة نجل شيخ الشارقة 2019-07-03 | 20:48:53

قالت مصادر اعلامية بريطانية ان الشرطة فتحت تحقيقا في وفاة نجل حاكم الشارقة في...

نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية 2019-07-03 | 17:50:36

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل ان إسرائيل تريد ان يعود...

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام 2019-07-03 | 17:39:57

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة...

كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة 2019-07-03 | 17:36:45

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة،...

بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب 2019-07-03 | 16:00:07

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خطط بلاده لاستضافة عدد من القمم الكبيرة في...

روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه 2019-07-03 | 12:15:28

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية اعتداء على لاعبي شبيبة ابناء الطيبة كفار يونا مباراة جمهور الموت للعربعملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية معلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى بث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارمصرع شاب انقلاب سيارة شارع 6 اتجاه الجنوب حادث طرق مروع جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6عقد راية الصلح عائلتين فحماويتين ام الفحم جاهة صلح أهل خير اتمام خلاف بين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com