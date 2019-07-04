فيس, بوك, يرد, رسميا, على, تعطل, الخدمات, في, واتساب, وإنستغرام,

واجهت تطبيقات فيسبوك، امس مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى، الأمر الذي جعل بعض مستخدمي تطبيقات فيسبوك غير قادرين على تحميل الصور أو عرض القصص على إنستجرام أو إرسال الرسائل عبر واتساب.

وقدم فيسبوك ردا رسميا للتعليق على هذا العطل عبر تويتر، حيث أوضح أنه على دراية بهذه المشكلة وأنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن”.وقال فيسبوك: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا، نحن نأسف على هذه المشكلة ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.