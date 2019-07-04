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حالة الطقس:أجواء حارة في كافة المناطق



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اليوم الخميس تكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق، حيث يسود جو حار في المناطق السهلية والشفا غورية وأجواء حارة بشكل كبير في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحياناً في الجبال



ويوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة ، ودرجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفاً في ساعات الليل في المناطق الجبلية وصيفياً معتدلاً في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.




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