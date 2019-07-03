القدس:اصابة, شاب, تعرض, للدهس, شرقي, القدس,

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في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة حول اقامة القائمة المشتركة، "والتركيبة...
تجددت مساء اليوم الاربعاء احتجاجات ابناء الطائفة الاثيوبية في البلاد على مقتل...
عقد اليوم الاربعاء في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي ميسجاف والمنتدى...
توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي...
تلقت لجنة المبادرة العرابية من شباب عرابة التطوع والانتماء بيانا من وزارة الصحة...
جاء في بيان من لجنة الوفاق الوطني:في مطلع العام 2015 ، تم الإعلان عن إقامة القائمة...
اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...
اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم...
باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...
حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في...