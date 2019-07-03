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القدس:اصابة شاب تعرض للدهس شرقي القدس



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه للدهس في شارع عمر بن الخطاب شرقي القدس.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
القدس:اصابة شاب تعرض للدهس شرقي القدس




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