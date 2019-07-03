القدس:اصابة, شاب, تعرض, للدهس, شرقي, القدس,

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه للدهس في شارع عمر بن الخطاب شرقي القدس.

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مركزية العربية للتغيير: نؤكد تمسّكنا بالقائمة المشتركة ولكن قرار الوفاق اضرّ بالمشتركة 2019-07-03 | 22:39:31 في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة حول اقامة القائمة المشتركة، "والتركيبة...

تجدد احتجاجات الاثيوبيين:اغلاق شوارع والقاء زجاجات حارقة على الشرطة 2019-07-03 | 20:38:49 تجددت مساء اليوم الاربعاء احتجاجات ابناء الطائفة الاثيوبية في البلاد على مقتل...

سخنين تحتضن مؤتمر الجليل الخامس للمساواة في الصحة 2019-07-03 | 20:37:40 عقد اليوم الاربعاء في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي ميسجاف والمنتدى...

اردان يطالب الكنيست بعدم المصادقة على مشاركة النائب جبارين بمؤتمر دولي 2019-07-03 | 17:49:14 توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي...

وزارة الصحة الفلسطينية تشكر اهالي عرابة 2019-07-03 | 17:45:47 تلقت لجنة المبادرة العرابية من شباب عرابة التطوع والانتماء بيانا من وزارة الصحة...

لجنة الوفاق:الامل باعادة القائمة المشتركة ما زال قائما 2019-07-03 | 16:25:20 جاء في بيان من لجنة الوفاق الوطني:في مطلع العام 2015 ، تم الإعلان عن إقامة القائمة...

اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة 2019-07-03 | 16:00:01 اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...

5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة 2019-07-03 | 13:40:37 اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم...

ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي 2019-07-03 | 14:15:44 باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...