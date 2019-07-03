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نتنياهو يهدد: مستعدون لشن حملة عسكرية ضد غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء ان إسرائيل تريد ان يعود الهدوء الى مستوطنات غلاف غزة ولكنها بالتوازي تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق.وجاء تصريحه في ختام اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" الذي عقد في مستوطنات "غلاف غزة".واعرب نتنياهو عن اسفه لقيام بعض رؤساء المستوطنات بمقاطعة الجلسة قائلا "انه سيعمل مع ذلك ما هو مطلوب لمساعدتهم ".
نتنياهو يهدد: مستعدون لشن حملة عسكرية ضد غزة




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