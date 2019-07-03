تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 20:53:11 نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف |  2019-07-03 20:51:57 نيمار يؤجل حربه مع سان جيرمان |  2019-07-03 20:48:53 شرطة لندن تحقق في وفاة نجل شيخ الشارقة |  2019-07-03 20:45:43 شاهدوا تصاميم خريف وشتاء ايلي صعب 2019-2020,هوت كوتور - باريس |  2019-07-03 20:38:49 تجدد احتجاجات الاثيوبيين:اغلاق شوارع والقاء زجاجات حارقة على الشرطة |  2019-07-03 20:37:40 سخنين تحتضن مؤتمر الجليل الخامس للمساواة في الصحة |  2019-07-03 17:50:36 نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية |  2019-07-03 17:49:14 اردان يطالب الكنيست بعدم المصادقة على مشاركة النائب جبارين بمؤتمر دولي |  2019-07-03 17:45:47 وزارة الصحة الفلسطينية تشكر اهالي عرابة |  2019-07-03 17:39:57 عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام |  2019-07-03 17:36:45 كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة |  2019-07-03 16:25:20 لجنة الوفاق:الامل باعادة القائمة المشتركة ما زال قائما |  2019-07-03 16:00:07 بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب |  2019-07-03 15:03:21 نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل |  2019-07-03 16:00:01 اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك علاقة قوية بين نقص بعض العناصر الغذائية، والإصابة بمضاعفات ارتفاع درجة حرارة الجو خلال فصل الصيف.

وقال لـ "العربية.نت" إنه مع ارتفاع درجات حرارة الجو والرطوبة بالإضافة إلى التعرض المفرط لأشعة الشمس، فإن جسم الإنسان يفقد العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي، مشيرا إلى أن العرق يخرج معه بعض المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والزنك، بالإضافة إلى بعض السموم.
وأضاف أن هذه المكونات التي يفقدها الإنسان لا يتم إنتاجها في الجسم، بل يستمدها من الوجبات الغذائية وبالتالي يسبب نقصها الإصابة بمضاعفات حرارة الجو.
وأوضح أن هذه المعادن تسمى بالمُغذيات الدقيقة، حيث يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة تمكنه من إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للتمثيل الغذائي للطاقة.
وذكر الدكتور مجدي أن نقص المغنسيوم قد يشكل عاملا مهما في التسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإصابة بضربات الشمس، حيث يعمل على تنظيم درجات الحرارة، مؤكداً أن هناك العديد من الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على المغنسيوم مثل السبانخ والمكسرات والتين والبقول والموز والأفوكادو وسمك السلمون بالإضافة إلى البقدونس والخيار.
وأشار إلى أن البوتاسيوم يعتبر أحد أهم المعادن في الجسم وله دور أساسي في عملية التمثيل الغذائي ويعمل على تنظيم ضغط الدم، كما يساهم في توزيع وتنظيم السوائل في الجسم واستقرار الماء داخل الدم والأنسجة، ويمكن الحصول عليه من خلال مصادر طبيعية مثل الفاكهة والخضراوات، وخاصة المشمش والموز والبرتقال والكيوي والطماطم والبنجر والعنب والتمر.
وأفاد أن الأشخاص الذين عانون من الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس، دائماً ما يكون لديهم نقص في فيتامين سي حيث يسبب انخفاض الفيتامين هذا في تفاقم نوبات الإجهاد الحراري، مطالبا بالحصول على الفيتامين من خلال الجوافة والبرتقال و الكيوي بالإضافة إلى الليمون و الطماطم.
نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف




كلمات متعلقة

نقص, هذه, المواد, يجعل, جسمك, فريسه, للحر, وأمراض, الصيف,

تابعونــا

لماذا تحتاج الحوامل إلى تناول فيتامين "د"؟ لماذا تحتاج الحوامل إلى تناول فيتامين "د"؟ 2019-07-03 | 16:00:19

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المولودين بمستويات منخفضة من فيتامين "د"، معرضون لخطر...

تحذير… تجنّبوا تشغيل المروحة الهوائية أثناء النوم! تحذير… تجنّبوا تشغيل المروحة الهوائية أثناء النوم! 2019-07-03 | 14:15:01

كشف خبير في عادات النوم أن تشغيل المروحة الهوائية أثناء الخلود في سبات عميق يمكن...

لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة 2019-07-03 | 10:29:40

تمكن باحثون أميركيون، من إحراز تقدم علمي مهم في التصدي لفيروس نقص المناعة...

10 أمراض "غريبة" تنقلها الحيوانات إلى البشر 10 أمراض "غريبة" تنقلها الحيوانات إلى البشر 2019-07-02 | 21:35:21

يجهل عدد من الأشخاص الخطورة التي تشكلها بعض الحيوانات على حياتهم، على اعتبار أنها...

بشرى لمرضى الخرف.. أدوية الكوليسترول تفيدكم! بشرى لمرضى الخرف.. أدوية الكوليسترول تفيدكم! 2019-07-02 | 17:42:19

أفادت دراسة سويدية حديثة بأن العقاقير الخافضة للكولسترول، التي يطلق عليها أدوية...

علماء يحذرون من خطر يسكن في أوراق الخس! علماء يحذرون من خطر يسكن في أوراق الخس! 2019-07-02 | 16:00:54

حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من أن الخضروات الخضراء المورقة، مثل الخس، هي...

اكتشاف خطر محتمل وغير متوقع للالتهابات البولية! اكتشاف خطر محتمل وغير متوقع للالتهابات البولية! 2019-07-02 | 14:50:10

حذرت دراسة من أن التهابات المسالك البولية (UTIs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطة...

ليس الماء.. أفضل مشروب للتخلص من المذاق الحارّ ليس الماء.. أفضل مشروب للتخلص من المذاق الحارّ 2019-07-02 | 12:55:30

إذا كنت ممن يزعجهم المذاق الحار حين يتناولون الطعام، فإن بعض المشروبات من شأنها...

النوم في جو حارّ يتسبب بالكوابيس! النوم في جو حارّ يتسبب بالكوابيس! 2019-07-02 | 09:19:54

على الرغم من أن لفصل الصيف مميزات تجعل منه فصلاً مناسباً للقيام بنشاطات ترفيهية...

هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك 2019-07-01 | 17:41:41

كشفت دراسة جديدة أن المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك، ليست...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني اصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتيقنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز شجار كفر مندا اصابات اعتقالات مفرقعات فيديو عائلي بلدة شرطة حملة اسعافخالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسالقدس الاقصى مواجهات الناصرة قنابل غاز اعتقالات اصابات حجارة قنابل غاز الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com