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نيمار يؤجل حربه مع سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن موقف جديد للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بشأن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن موقف نيمار من الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيف الجاري، لا رجعة فيه من اللاعب البرازيلي. 
وأشارت الصحيفة الفرنسية، وفقًا لمصدر مقرب من نيمار، إلى أن اللاعب سيؤجل سيناريو التمرد وسيخوض فترة الإعداد مع سان جيرمان فور انتهاء إجازته الصيفية.
وأفادت بأن نيمار لا يستبعد الدخول في حرب ضد ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، إذا تعنت الأخير، من أجل السماح له بالعودة إلى البلوجرانا.
على الجانب الآخر، ذكر مصدر في سان جيرمان، أن نيمار لديه عقد مع النادي حتى صيف 2022، ويتوقعون التزام اللاعب مع الفريق الفرنسي.
نيمار يؤجل حربه مع سان جيرمان




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