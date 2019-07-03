شرطة, لندن, تحقق, في, وفاة, نجل, شيخ, الشارقة,

قالت مصادر اعلامية بريطانية ان الشرطة فتحت تحقيقا في وفاة نجل حاكم الشارقة في العاصمة البريطانية الا ان الطبيب الشرعي لم يصل إلى نتيجة حاسمة في أسباب وفاة خالد.

وجاء في بيان الشرطة أنها أخطرت بوفاة مفاجئة في منزل في وسط العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق "برجل في أواخر الثلاثينات من العمر".وتشير شرطة العاصمة لندن الى ان تقرير الطبيب الشرعي لم يكن حاسما بخصوص أسباب الوفاة، وأنها تنتظر نتائج فحوصات إضافية، ولم تعتقل أي شخص في القضية.ودفن جثمان خالد القاسمي بحضور والده الشيخ، سلطان بن محمد القاسمي، ومسؤولون آخرون في الدولة الاربعاء الامر الذي يجعل عملية تشريح الجثة مستحيلواشتهر الشيخ الراحل بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم بيت أزياء قاسمي. وشارك الشيخ خالد في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل "أسبوع لندن" لأزياء الرجال كان خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.حصل الشيخ خالد على منحة دراسية في الفن وهو في سن التاسعة، وغادر الشارقة إلى بريطانيا والتحق بمدرسة "تونبريدج" في كينت.ودرس الفرنسية والإسبانية في جامعة "كوليدج لندن" وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية في لندن، وفقا لموقع بيت أزياء "قاسمي".كما عمل رئيسا لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألف"، وأسس في عام 2008 العلامة التجارية "قاسمي" لموضة أزياء الرجال في بريطانيا.