شاهدوا تصاميم خريف وشتاء ايلي صعب 2019-2020,هوت كوتور - باريس

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مغربية تتوج بلقب ملكة جمال العرب لعام 2019 2019-07-03 | 14:15:15 حازت المغربية ” فريال الزياري ” وصيفة ملكة جمال المغرب على لقب ” ملكة جمال العرب...

6 أغذية تقاوم أشعة الشمس لحماية بشرتك 2019-07-03 | 12:00:07 6 أغذية تلعب دورا حاسما في حماية البشرة من أضرار شمس الصيف، وتحافظ على هذه الأنسجة...

اكتشاف "نقطة ضعف" جديدة للأورام السرطانية! 2019-07-03 | 09:17:17 تمكّن علماء من تحديد "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا...

نصائح للحامل عند السفر في الصيف 2019-07-02 | 11:29:33 قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر...

كيف تؤثر أماكن عيش الحوامل على معدل ذكاء أطفالهن؟ 2019-07-02 | 09:27:47 أشارت دراسة جديدة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعشن في مناطق ملوثة قد يصبحون...

أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! 2019-07-01 | 15:17:35 في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس...

احمي نفسك من شمس الصيف 2019-07-01 | 14:48:19 ماركة التجميل الفرنسية "پايو" تقدم مجموعة مستحضرات جديدة لحماية كاملة من الشمس...

التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ 2019-07-01 | 10:47:17 في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التبغ محور لتطور كبير مع مبادرة شركات التبغ...

استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي! 2019-07-01 | 09:47:59 كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر...