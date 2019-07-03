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تجدد احتجاجات الاثيوبيين:اغلاق شوارع والقاء زجاجات حارقة على الشرطة



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تجددت مساء اليوم الاربعاء احتجاجات ابناء الطائفة الاثيوبية في البلاد على مقتل شاب برصاص الشرطة في احد شواطىء حيفا مطلع الاسبوع , حيث قام المتظاهرون باغلاق شوارع والقاء زجاجات حارقة .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل اثناء الاحتجاجات في مفترق عزرائيلي في مدينة تل أبيب حاول المحتجون العبث بالنظام واغلقوا الطرق المركزية.
قوة من الشرطة منعت منهم ان ينزلوا الى الشارع وبذلك ضمنوا سريان حركة المرور بشكل طبيعي.
تم توقيف 5 مشتبهين بالعبث بالنظام واحيلوا الى التحقيق.
شرطة اسرائيل ستسمح بحق التظاهر الشرعي لكنها لن تسمح بالعبث بالنظام والفوضى  والعنف خلال الاحتجاجات




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