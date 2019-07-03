تجدد, احتجاجات, الاثيوبيين:اغلاق, شوارع, والقاء, زجاجات, حارقة, على, الشرطة,

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عقد اليوم الاربعاء في مدينة سخنين وبالتعاون مع المجلس الاقليمي ميسجاف والمنتدى...
توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي...
تلقت لجنة المبادرة العرابية من شباب عرابة التطوع والانتماء بيانا من وزارة الصحة...
جاء في بيان من لجنة الوفاق الوطني:في مطلع العام 2015 ، تم الإعلان عن إقامة القائمة...
اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...
اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم...
باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...
حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في...
لقي الشابان جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هدّاج اليوم الأربعاء...
غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...