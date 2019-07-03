تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 17:50:36 نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية |  2019-07-03 17:49:14 اردان يطالب الكنيست بعدم المصادقة على مشاركة النائب جبارين بمؤتمر دولي |  2019-07-03 17:45:47 وزارة الصحة الفلسطينية تشكر اهالي عرابة |  2019-07-03 17:39:57 عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام |  2019-07-03 17:36:45 كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة |  2019-07-03 16:25:20 لجنة الوفاق:الامل باعادة القائمة المشتركة ما زال قائما |  2019-07-03 16:00:07 بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب |  2019-07-03 15:03:21 نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل |  2019-07-03 16:00:01 اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة |  2019-07-03 13:40:37 5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة |  2019-07-03 14:15:44 ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي |  2019-07-03 13:04:08 السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل |  2019-07-03 11:54:27 مصرع جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هداج واصابة اخر بحادث طرق مروع |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل ان إسرائيل تريد ان يعود الهدوء الى المنطقة المحيطة بقطاع غزة ولكنها بالتوازي تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق.وجاء تصريحه في ختام اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عقد في المنطقة المحيطة بالقطاع .  واعرب نتنياهو  عن اسفه لقيام بعض رؤساء السلطات في المنطقة بمقاطعة الجلسة قائلا انه سيعمل مع ذلك ما هو مطلوب لمساعدتهم .
نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية




كلمات متعلقة

نتنياهو, :, نريد, التهدئة, مع, غزة, ولكننا, لا, نزال, نستعد, لشن, حملة, عسكرية,

تابعونــا

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام 2019-07-03 | 17:39:57

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة...

كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة 2019-07-03 | 17:36:45

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة،...

بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب 2019-07-03 | 16:00:07

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خطط بلاده لاستضافة عدد من القمم الكبيرة في...

روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه 2019-07-03 | 12:15:28

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في...

الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" 2019-07-03 | 10:22:22

حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن...

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط 2019-07-03 | 09:14:57

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، البحر الأبيض المتوسط، فجر...

فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين 2019-07-03 | 09:13:41

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام،...

الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة 2019-07-02 | 21:29:24

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الاسرائيلية الرامية لتغيير هوية...

إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة 2019-07-02 | 17:14:12

ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي...

الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين 2019-07-02 | 16:00:38

رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ميرفت ابو جليل تشييع جثمان المرحومة شفاعمرو جثة شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف يافة الناصرة فرع بنك مركنتيل اطلاق النار اصابة طفيفة ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان بث مباشر : ليفربول و ستوك سيتيمسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفامصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية هلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com