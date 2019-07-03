نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل ان إسرائيل تريد ان يعود الهدوء الى المنطقة المحيطة بقطاع غزة ولكنها بالتوازي تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق.وجاء تصريحه في ختام اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عقد في المنطقة المحيطة بالقطاع . واعرب نتنياهو عن اسفه لقيام بعض رؤساء السلطات في المنطقة بمقاطعة الجلسة قائلا انه سيعمل مع ذلك ما هو مطلوب لمساعدتهم .