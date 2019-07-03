وزارة, الصحة, الفلسطينية, تشكر, اهالي, عرابة,

كلمات متعلقةوزارة, الصحة, الفلسطينية, تشكر, اهالي, عرابة,
توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي...
جاء في بيان من لجنة الوفاق الوطني:في مطلع العام 2015 ، تم الإعلان عن إقامة القائمة...
اصيب شاب من احدى القرى المجاورة للناصرة بجراح متفاوته عصر اليوم الاربعاء اثر...
اصيبت 5 نساء باصابات طفيفة جراء حريق شب في بيت بحي الصفافرة في الناصرة اليوم...
باجواء اخوية اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم، د. سمير صبحي مع جيران دوار العيون سامي...
حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب من سكان احدى القرى في...
لقي الشابان جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هدّاج اليوم الأربعاء...
غزة-شاشة نيوز- كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، اليوم...
قرّرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الثلاثاء، سحب موقع كنيسة المهد وطريق...
ستقوم الطاهية الفلسطينية التي تحمل الجنسية البريطانية جودي كالا بتوقيع كتاب...