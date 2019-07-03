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وزارة الصحة الفلسطينية تشكر اهالي عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تلقت لجنة المبادرة العرابية من شباب عرابة التطوع والانتماء بيانا من وزارة الصحة الفلسطينية تشكر فيها اهالي الخير من عرابة على تبرعهم السخي لحملة التبرع الثالثة خلال شهر رمضان من الدواء لشعبنا الفلسطيني المحاصر بعد الانتهاكات المستمرة في غزة والتي بلغت قيمتها 150 الف شاقل الف تحية لاهل الخير المتبرعين والمتطوعين.





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