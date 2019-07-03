عطل, عالمي, مفاجئ, يضرب, فيسبوك, وواتساب, وإنستغرام,

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، اليوم الاربعاء.

وتوقفت مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر"، الذي لم يتوقف عن العمل.كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا استقبال وارسال الصور .وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.