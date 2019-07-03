تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-03 17:50:36 نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية |  2019-07-03 17:49:14 اردان يطالب الكنيست بعدم المصادقة على مشاركة النائب جبارين بمؤتمر دولي |  2019-07-03 17:45:47 وزارة الصحة الفلسطينية تشكر اهالي عرابة |  2019-07-03 17:39:57 عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام |  2019-07-03 17:36:45 كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة |  2019-07-03 16:25:20 لجنة الوفاق:الامل باعادة القائمة المشتركة ما زال قائما |  2019-07-03 16:00:07 بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب |  2019-07-03 15:03:21 نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل |  2019-07-03 16:00:01 اصابة شاب باطلاق نار قرب البيج فاشن في الناصرة |  2019-07-03 13:40:37 5 اصابات جراء حريق في بيت بحي الصفافرة - الناصرة |  2019-07-03 14:15:44 ام الفحم - صلح بين رئيس البلديّة وجيران دوار العيون باجواء ودية‎ بعد المناوشات وحادثة القاء الكرسي |  2019-07-03 13:04:08 السجن المؤبد لشاب من احدى قرى الشمال قتل امه رميا بالرصاص وتعويضه شقيقة ب 250 الف شيكل |  2019-07-03 11:54:27 مصرع جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة من بئر هداج واصابة اخر بحادث طرق مروع |  2019-07-03 12:15:28 روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه |  2019-07-03 12:00:08 توقعات بوصول الوفد المصري لغزة اليوم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، اليوم الاربعاء.

وتوقفت مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر"، الذي لم يتوقف عن العمل.

كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا استقبال وارسال الصور .

وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.
عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام




كلمات متعلقة

عطل, عالمي, مفاجئ, يضرب, فيسبوك, وواتساب, وإنستغرام,

تابعونــا

نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية نتنياهو : نريد التهدئة مع غزة ولكننا لا نزال نستعد لشن حملة عسكرية 2019-07-03 | 17:50:36

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل ان إسرائيل تريد ان يعود...

كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة 2019-07-03 | 17:36:45

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة،...

بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب بوتين: روسيا ستستضيف عددا من القمم الكبيرة في المستقبل القريب 2019-07-03 | 16:00:07

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خطط بلاده لاستضافة عدد من القمم الكبيرة في...

روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه 2019-07-03 | 12:15:28

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في...

الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ"سلاح سري" 2019-07-03 | 10:22:22

حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن...

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب البحر المتوسط 2019-07-03 | 09:14:57

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، البحر الأبيض المتوسط، فجر...

فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين فيديو - إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين 2019-07-03 | 09:13:41

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام،...

الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة الأزهر: إسرائيل تشعل المنطقة 2019-07-02 | 21:29:24

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الاسرائيلية الرامية لتغيير هوية...

إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن 200 مليون شيكل شهريا للسلطة 2019-07-02 | 17:14:12

ذكرت إذاعة (كان) ان إسرائيل تدرس إمكانية التنازل للسلطة الفلسطينية عن مبلغ مائتي...

الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين الممثلة الأوروبية للاتحاد الأوربي - لا بديل عن حل الدولتين 2019-07-02 | 16:00:38

رأت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط، سوزانا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا هلال المشارقة اصابة مصرع وفاة متأثرا جراحه الشرطة تحقق الخضيرةسلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة بث مباشر : ليفربول و ستوك سيتيالثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجافسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني رئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش السفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب مصرع مقتل شخص سقط عن صخرة ارتفاع 30 مترا منطقة القدس الشرطة اسعاف شقيب السلام مسدسات اعتقالات يندقية اسلحة ذخيرة بيت الشرطة النقب ضبطهديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com