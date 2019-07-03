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كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة، ستعلن خلال الأسبوع القادم عن الخطوات التالية في صفقة القرن، متهما الفلسطينيين بارتكاب "خطأ تاريخي" بمقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية.وقال كوشنير، بعد أسبوع على ورشة البحرين، "سنعلن الأسبوع القادم عن الخطوات المقبلة (ضمن صفقة القرن) وسنواصل المضي قدما".وأكد كوشنير، أن الهدف من ورشة البحرين كان وضع خطة اقتصادية للمنطقة، يمكن تطبيقها في إطار حل سياسي، مشيرا إلى أنه لا نية للاستمرار في هذه الاستثمارات قبل أن يكون هناك تقدم على المسار السياسي.وبينما وجه مستشار ترامب أصابع الاتهام للفلسطينيين، بإضاعة فرصة تاريخية بمقاطعة ورشة البحرين، إلا أنه استدرك قائلا: "ما زالت الأبواب مفتوحة (أمام السلطة)".وقال كوشنير: إن يؤمن بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، يريد السلام، "أُكِن له كثيرا من الاحترام، هو كرس حياته لمحاولة تحقيق السلام، ولكن كان أمامه الكثير من العقبات في الطريق، مثل خسارته غزة لصالح حماس، آمل أن نستطيع منحه فرصة لتحقيق ذلك".وتابع: "الرئيس ترامب يحب أبو مازن شخصيا، وإذا وافق الفلسطينيون على التحدث معنا، فسوف يجدوا فرصة وإمكانية لحل الصراع، دون إضاعة الكثير من الوقت"
كوشنير: الأسبوع القادم سنعلن خطواتنا المقبلة




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