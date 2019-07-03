بنك, مركنتيل:, توزيع, 100, منحة, على, طلاب, جامعيين, من, المجتمع, العربي,

احتفل بنك مركنتيل مؤخرًا بمرور 12 عامًا على برنامج "هزنيك- مركنتيل"، الذي في إطاره يتمّ توزيع منح على الطلاب والطالبات الجامعيين من المجتمع العربي. وقد أقيم الحفل السنوي لتوزيع المنح في فندق "چولدن كراون" في الناصرة بمشاركة رئيسة مجلس إدارة بنك مركنتيل- المحامية استر دويتش، المدير العام لبنك مركنتيل، شوكي بورشطاين، إدارة البنك، مديري المناطق في الناصرة وعكّا- رياض دبيني وعوني أبو سالم -ومديري الفروع في الشمال ،وشارون حزكيا- المديرة العامة لجمعية "هزنيك لعتيد" وأعضاء إدارة الجمعية.شرّفوا بحضورهم: رؤساء سلطات محلية وآخرون.حضر الطلاب الجامعيون الحاصلون على منحة السنة الدراسية 2019 إلى الحفل برفقة عائلاتهم.الدكتور سعيد برغوثي، الذي يدير البرنامج، قام بدعوة الطلاب إلى المنصة لاستلام المنحة. كما استمتع الحضور بالمحاضرة القيّمة التي ألقاها عثمان الشيخ، مدير عام مشارك في شركة شيراز. عثمان هو مثال للمواظبة والإصرار والنجاح.وألقت استر دويتش، رئيسة مجلس إدارة بنك مركنتيل، كلمة ترحيبية قالت فيها: "أنا سعيدة بالمشاركة في هذا الحفل. برنامج "هزنيك -مركنتيل" هو جزء من تعاون طويل الأمد بين البنك والمجتمع العربي الذي يساهم بشكل كبير في نجاح العمل والعطاء من أجل المجتمع. لا شك أن الاستثمار في التربية والتعليم هو الأساس لوجود مجتمع راقِ ومتنوّر، وتتضاعف أهميته عندما يكون هدفنا هو تقليص الفجوات ودعم الشباب من بلدات بعيدة عن المركز للانخراط في المجتمع على أكمل وجه. بودّي أن انتهز الفرصة وأشكر جمعية "هزنيك لعتيد" وإدارتها على تعاونها معنا في مشروع بهذه الأهمية والتأثير، وأتمنى النجاح لجميع طلابنا ولعائلاتهم دوام الراحة".شوكي بورشطاين، المدير العام للبنك تطرّق إلى أهمية برنامج "هزنيك- مركنتيل" وقال: " مشروع "هزنيك- مركنتيل" هو ثمرة تعاون مع جمعية "هزنيك- لعتيد" التي تنشط من أجل تقليص الفجوات الاجتماعية عبر تطوير الثقافة والتعليم. مشروع "هزنيك-مركنتيل" هو مشروع اجتماعي رائد للبنك، يولي تطوير التربية والتعليم أهمية كبيرة لبناء مجتمع واعد ومتنوّر. يسرّنا اليوم أن نقدم 100 منحة للطلاب والطالبات الجامعيين الذين يدرسون تخصّصات متنوعة، وهم على وشك الانخراط في مجالات مختلفة وأنشطة اجتماعية ومهنية في البلاد. بالتوفيق لكم جميعًا، وأتمنى لكم مزيدًا من التقدم والعطاء".حصل على منحة "هزنيك-مركنتيل" مئات الطلاب الجامعيين من عشرات البلدات العربية في البلاد مقابل تقديم ساعات تقوية وتحضير لامتحانات البجروت لطلاب المرحلة الثانوية في بلداتهم.في السنوات الأخيرة قام البنك بزيادة عدد المنح التي يقدّمها لتصبح 100 منحة كل سنة.